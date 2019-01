Rosic já teve alta hospitalar

Hoje às 22:06 Facebook

Rosic, jogador do Nacional que caiu inanimado, na segunda-feira, no jogo com o F. C. Porto no Estádio do Dragão, já teve alta hospitalar.

O futebolista, emprestado pelo Braga ao emblema madeirense, sofreu um aparatoso choque, ao minuto 49 do jogo da 16.ª jornada, e recebeu assistência durante alguns minutos no relvado, antes de ter sido transportado de ambulância para hospital de São João, no Porto.

O central sérvio foi submetido a alguns exames, que não detetaram lesões graves, pelo que recebeu alta médica.

Quanto ao guarda-redes Daniel Guimarães, substituído no decorrer da primeira parte, sofreu uma lesão muscular na face posterior da coxa esquerda e está em dúvida para a receção ao Belenenses, no domingo, em jogo da 17.ª e última jornada da primeira volta.