Roubo de relógio deixa balneário do Nice em conflito

Hoje às 19:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Kasper Dolberg ameaçou não jogar enquanto o caso não fosse resolvido, mas faz parte da equipa que defronta o Dijon, este sábado.

Kasper Dolberg é a contratação mais cara de sempre do Nice e esta semana também se tornou motivo de conflito interno no clube da costa francesa.

Tudo por causa de um relógio de 70 mil euros, alegadamente roubado no balneário da equipa. Após o sucedido, o avançado dinamarquês ameaçou não jogar enquanto o caso não fosse resolvido e até falhou um treino devido a problemas no estômago, que levantaram algumas dúvidas sobre a veracidade dos mesmos pela coincidência do "timing".

Ainda assim, e sem notícias sobre se o caso está já resolvido, Dolberg foi escolhido por Patrick Vieira para defrontar o Dijon este sábado.