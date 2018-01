Roupeiro do F. C. Porto suspenso por chamar sportinguista ao árbitro

Hoje às 20:05 Facebook

Fernando Brandão, roupeiro do F. C. Porto, foi suspenso por 22 dias e teve uma multa de 1913 euros por insultar o árbitro Fábio Veríssimo, no último encontro dos dragões frente ao Feirense.

"És um filho da p... de um sportinguista doente... vai para a p... que te pariu". Esta foi a frase de Brandão, descrita pelo juiz de Leiria, no seu relatório após a partida.

O clube foi ainda multado em 5738 euros pelo facto do treinador Sérgio Conceição, e ainda um jogador, não terem comparecido na flash-interview depois do duelo.

O Benfica reagiu com ironia ao castigo do roupeiro portista. "Zangam-se as comadres, descobrem-se as verdades. Entendam-se", pediram os encarnados, na sua conta do Twitter.