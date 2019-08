Rúben Dias e a Supertaça: "Nunca me passou pela cabeça um resultado destes"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:22 Facebook

Rúben Dias, central do Benfica, comentou a goleada frente ao Sporting, no Estádio do Algarve. O camisola seis do clube encarnado mostrou-se surpreendido e garantiu estar feliz nas águias.

Depois de uma boa pré-época, o Benfica conquistou a Supertaça ao golear o Sporting por 5-0. Um resultado expressivo e que Rúben Dias considera dar "confiança" à equipa.

"A pré-temporada é testar e falhar. Claro que é bom ganhar, mas é diferente chegar a contexto oficial e ter este resultado. Dá confiança. Nunca se pode antecipar um resultado destes [5-0]. Um dérbi é sempre um jogo muito competitivo e disputado. Até pode haver superioridade de um ou de outro, mas nunca me passou pela cabeça ter um resultado destes. Favoritismo na Liga? O Benfica é um grande favorito por ser o Benfica, é uma questão simples e natural. Não é por termos sido campeões o ano passado, é por estar instituído no clube", começou por dizer em entrevista à Sport TV.

A somar a terceira época consecutiva ao serviço das águias, Rúben Dias tornou-se uma peça-chave na defesa encarnada. Numa altura de mercado, o central de 22 anos, que já leva 86 jogos de águia ao peito, não se mostrou preocupado com o alegado interesse de outros clubes.

"Xerife? Sou apenas mais um para ajudar. Estou lá para cumprir o meu dever. Tenho contrato até 2024, não me faz confusão que se fale ou especule sobre o mercado. Lido com isso de forma normal. Estou focado. As coisas não estão a acontecer depressa, embora antes houvesse menos oportunidades. Está a ser um processo gradual e natural, sem precipitações. A parceria com o Ferro está a correr bem. A formação é uma aposta, mas tem de haver qualidade", concluiu.