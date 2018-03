Rúben Dias e Coentrão substituídos por Luís Neto e Mário Rui na seleção

Hoje às 16:46 Facebook

Twitter

Rúben Dias e Fábio Coentrão foram esta egunda-feira excluídos da convocatória da seleção portuguesa para os particulares com Egito e Holanda e substituídos por Luís Neto e Mário Rui, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com a FPF, o central benfiquista Rúben Dias, chamado pela primeira vez, "foi considerado fisicamente inapto pela Unidade de Saúde e Performance (USP) da FPF, após avaliação médica baseada nos sintomas que o jogador apresenta num tornozelo e nos resultados dos exames realizados".

Por seu lado, o lateral esquerdo 'leonino' foi também "observado pela USP da FPF, tendo realizado exames" e "apesar de os mesmos não terem revelado uma situação impeditiva, na avaliação médica o jogador revelou estar muito queixoso e limitado numa das coxas".

Face a estas duas baixas, Fernando Santos "chamou aos trabalhos" Luís Neto, central que joga no Fenerbahçe, por empréstimo do Zenit, e o lateral esquerdo Mário Rui, do Nápoles, que nunca havia sido chamado à seleção A.

A formação das quinas inicia na terça-feira os trabalhos para os dois encontros na Suíça, com um treino pelas 11 horas na Cidade do Futebol, em Oeiras, que será aberto aos órgãos de comunicação social nos primeiros 15 minutos.

O duelo com o Egito está agendado para 23 de março, às 19.45 horas, em Zurique, na Suíça, e o embate com a Holanda será três dias depois, às 19.30 horas, em Genebra.

Depois destes dois particulares, Portugal já tem agendados mais três, a 28 de maio, com a Tunísia, em Braga, a 2 de junho, na Bélgica, e a 7 de junho, com a Argélia, em solo luso.

A 9 de junho, a comitiva lusa parte para a Rússia, onde se estreia no Mundial2018 a 15 de junho, frente à Espanha. A 20, mede forças com Marrocos e a 25 com o Irão, de Carlos Queiroz, em encontros do Grupo B.

Lista dos 25 convocados

- Guarda-redes: Rui Patrício (Sporting), Beto (Göztepe, Tur) e Anthony Lopes (Lyon, Fra).

- Defesas: Cédric Soares (Southampton, Ing), José Fonte (Dalian Yifang, Chn), Bruno Alves (Glasgow Rangers, Esc), João Cancelo (Inter de Milão, Ita), Rolando (Marselha, Fra), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale), Luís Neto (Fenerbahçe, Tur) e Mário Rui (Nápoles, Ita).

- Médios: William Carvalho (Sporting), João Moutinho (Mónaco, Fra), André Gomes (FC Barcelona, Esp), João Mário (West Ham, Ing), Bruno Fernandes (Sporting), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), Adrien Silva (Leicester, Ing) e Manuel Fernandes (Lokomotiv Moscovo, Rus).

- Avançados: Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Gelson Martins (Sporting), André Silva (AC Milan, Ita), Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Esp), Ricardo Quaresma (Besiktas, Tur) e Gonçalo Guedes (Valência, Esp).