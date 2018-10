Rúben Dias: "Os meus pontos fortes? Têm de perguntar ao Lewandowski"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:10 Facebook

Rúben Dias foi o escolhido para fazer a antevisão do encontro com a Polónia e, em conferência de imprensa, o central considerou a equipa adversária "muito forte", o que vai obrigar Portugal a estar "num nível muito alto".

"Nós vamos jogar só contra o Lewandowski, mas sim contra a Polónia, que é uma equipa forte, e vamos ter de estar preparados para todas as adversidades. Vamos encarar o jogo com o mesmo espírito de sempre, com vontade de ganhar. Sabemos que vai ser difícil, eles têm uma boa equipa, aliás, basta ver estatísticas. Vamos ter de estar nos nossos limites, aperfeiçoar o que fizemos no estágio anterior e conseguir objetivo, que passa por vencer", começou por dizer o central.

Rúben Dias, a atravessar um bom momento na carreira, recusou atribuir importância às individualidades da equipa polaca e garantiu que a equipa das quinas está focada no encontro.

"Com que pontos fortes meus é que o Lewandowski tem de se preocupar? Isso acho que é uma pergunta que têm de fazer ao Lewandowski e não a mim. Estou preocupado na maneira como eu e a minha equipa vamos anular a Polónia. Agora, como é que ele acha que tem de abordar o jogo, é uma questão que têm de lhe fazer a ele e não a mim. Estamos focados não só nas individualidades mas também no coletivo. Não é um jogador sozinho que nos vai criar dificuldades mas sim o coletivo", afirmou.

Portugal defronta a Polónia, em jogo a contar para a segunda jornada da Liga das Nações, esta quinta-feira, a partir das 19.45 horas.