Rúben Dias pode ir a jogo frente ao Moreirense

O central do Benfica Rúben Dias, que tinha sido punido pelo Conselho de Disciplina com dois jogos de castigo devido a uma cotovelada a Gelson Martins, durante o dérbi frente ao Sporting, em Alvalade, foi despenalizado.

O jogador vai, afinal, poder alinhar no último encontro da Liga, no domingo frente ao Moreirense, no Estádio da Luz. O JN confirmou que o central foi despenalizado e não terá de cumprir o castigo de dois jogos de suspensão que lhe foi aplicado pelo Conselho de Disciplina, na sequência do processo sumaríssimo gerado pelo acórdão da Comissão de Instrutores da Liga.

Segundo apurou o JN, a decisão de retirar o castigo foi tomada após a audição do árbitro (Carlos Xistra) e, principalmente, do videoárbitro (Hugo Miguel), que não consideraram ter havido agressão de Rúben Dias a Gelson Martins. Como o lance não passou despercebido à equipa de arbitragem durante o encontro, o castigo foi revogado.

Nuno Saraiva já reagiu: "Depois queixem-se!"

Após tomar conhecimento da decisão, o diretor de comunicação dos leões reagiu através do Facebook, não escondendo o descontentamento.

"O Conselho de Disciplina consegue fazer aquilo que até os cartilheiros tiveram vergonha de tentar perante a evidência das imagens televisivas. Depois queixem-se!", pode ler-se.