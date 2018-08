Sofia Esteves Teixeira 08 Maio 2018 às 17:27 Facebook

O Conselho de Disciplina da Federação puniu o central Rúben Dias com dois jogos de suspensão, na sequência do processo sumaríssimo de que foi alvo, após um lance com Gelson Martins, do Sporting, no dérbi do último sábado.

A decisão do Conselho de Disciplina veio na sequência do processo sumaríssimo iniciado pelo acórdão da Comissão de Instrutores da Liga, que considerou que Gelson Martins foi agredido pelo central das águias com uma cotovelada, num lance da segunda parte do dérbi de sábado, em Alvalade, que não foi sancionado por Carlos Xistra.

Rúben Dias falha, assim, o último encontro da liga, frente ao Moreirense e, caso fique no plantel, não poderá ir a jogo na primeira jornada da próxima época.