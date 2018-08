Rúben Dias renova com o Benfica até 2023

JN Hoje às 19:42, atualizado às 19:43 Facebook

O defesa central, de 21 anos, renovou o seu vínculo com os encarnados até 2023, segundo anunciou a BTV.

A formalização do prolongamento de contrato com Rúben Dias vem pôr fim às inquietações de sócios e adeptos, que aguardavam este desfecho, depois do interesse de vários clubes europeus nos serviços do jovem defesa central. Desta forma, Rúben Dias prolonga a ligação com os encarnados por mais um ano em relação ao vínculo anterior.

"É o reconhecimento do clube naquilo que foi o meu processo e desempenho até aqui, e que alimentam os meus objetivos. Tenho muito respeito e gratidão pela equipa", começou por dizer o central, em declarações à BTV.

"Para além do meu trabalho, as pessoas acreditam em mim, e sem isso, tudo seria mais difícil. Tenho de expressar a minha gratidão ao presidente, treinadores e diretores, que tornaram isto possível", disse o defesa do Benfica.