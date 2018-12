Rúben Dias: "Sou um jogador leal, que disputa cada bola dentro daquilo que são as regras"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 12:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Habitual titular na equipa de Rui Vitória, Rúben Dias respondeu às críticas e garantiu que, apesar do interesse de outros clubes, o foco "é o Benfica".

Várias vezes criticado pela forma de jogar, o camisola seis do Benfica afirmou que disputa a bola "dentro daquilo que são as regras".

"Sou um jogador leal, que disputa cada bola dentro daquilo que são as regras. Nem vale a pena alongar-me sobre isso", atirou Rúben Dias em entrevista ao jornal "O Jogo", abordando os elogios de Chiellini, capitão da Juventus.

"Fico muito feliz em relação aos comentários de Chiellini. O facto de um jogador da dimensão dele referir o meu nome... Mas em relação ao resto, faz parte do futebol. É o momento atual, fala-se muito, é uma parte que me passa ao lado, o foco é onde estou e estou aqui, no Benfica", afirmou.

Rúben Dias considerou que o Benfica falhou o apuramento aos oitavos de final da Liga dos Campeões "por detalhes" e acredita na conquista do campeonato, apesar da diferença pontual em relação ao F. C. Porto.

"Falta muito campeonato e estamos na luta como qualquer outro está. Temos é de continuar a trabalhar, como o foco jogo a jogo. Pensamos em ganhar e não em qualquer tipo de percalços. Críticas às exibições da equipa? Faz parte. Essa insatisfação é que gera que haja mérito quando a superamos. Os assobios fazem parte, por vezes os adeptos são pouco compreensivos, mas as coisas são mesmo assim. Cabe-nos a nós lidar com isso e às pessoas que estão de fora perceber que caminhamos todos juntos", concluiu o central.