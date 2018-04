Rúben Neves candidato a melhor jogador do ano em Inglaterra

Hoje às 18:41 Facebook

Twitter

O médio português, futebolista do Wolverhampton, também integra a melhor equipa do Championship.

Rúben Neves está nomeado para o prémio de melhor futebolista da temporada do Championship, segundo escalão do futebol inglês, e integra o onze inicial do ano, anunciou a entidade que organiza a competição.

O jogador do Wolverhampton, ex-F. C. Porto, vai concorrer com James Maddison, do Norwich, e com Ryan Sessegnon, defesa no Fulham, para o prémio de melhor futebolista do ano, cujo vencedor será anunciado a 15 de abril.

Além desta nomeação, o português foi ainda apontado para o galardão de melhor jogador jovem da temporada e integra o onze inicial do ano.

Rúben Neves tem-se destacado ao serviço do Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo e líder do Championship, e é o único português nomeado para os prémios.