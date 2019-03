Rúben Neves: "Qualquer equipa é melhor com Cristiano Ronaldo"

JN Hoje às 12:43, atualizado às 12:44 Facebook

Portugal inicia, esta sexta-feira, a fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2020 diante da Ucrânia, jogo que vai marcar o regresso de Cristiano Ronaldo à seleção das quinas, o que não acontece desde o Campeonato do Mundo, na Rússia.

Rúben Neves comentou, esta quarta-feira, a presença do capitão da seleção portuguesa no grupo comandado por Fernando Santos e não tem dúvidas em afirmar que Portugal é mais forte com "o melhor do Mundo".

"Qualquer equipa é melhor com Cristiano. É o melhor jogador do Mundo. Vamos iniciar um novo ciclo e vamos encarar esta fase como fazemos em todas as competições e em todos os jogos, com o objetivo de ganhar", afirmou o médio, esta quarta-feira, em conferência de imprensa.

"É um excelente profissional. É uma referência para todos os jogadores. Qualquer um gostava de chegar aos 34 anos na forma em que ele está", acrescentou o futebolista do Wolverhampton, que elogiou também os três estreantes na seleção nacional: Diogo Jota, Dyego Sousa e João Félix.

"São três excelentes jogadores que vieram para ajudar a seleção. Temos um grupo excelente e é muito fácil a integração", assegurou, antes de antever o duelo com a Ucrânia, no Estádio da Luz.

"A Ucrânia é uma excelente equipa. Fez uma boa campanha na Liga das Nações. Se estivermos no nosso melhor somos uma equipa muito difícil de bater e queremos entrar a vencer".