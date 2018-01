Ruben Ribeiro: "O mais importante é ser campeão nacional"

Ontem às 18:54 Facebook

Ruben Ribeiro, um dos reforços de inverno do Sporting, entrou esta quinta-feira no clube e já traça a conquista do título como meta prioritária.

"O mais importante é ser campeão nacional. O Sporting está em todas as frentes e não podemos pensar apenas no título de campeão. Temos de ponderar vencer as todas as etapas, todos os títulos", assumiu o jogador em declarações ao canal do clube.

O avançado, que ainda jogou na noite de quarta-feira pelo Rio Ave, eliminado da Taça de Portugal pelo Desportivo das Aves, entende ter entrado "no melhor clube português".

Por outro lado, não tem dúvida que a experiência de trabalhar com Jorge Jesus o tornará melhor jogador.

"Apesar de ter 30 anos não quer dizer que saiba tudo. Vou trabalhar. Sem dúvida alguma que vou melhorar muito e ser muito melhor jogador do que no primeiro dia que aqui entrei", vincou, deixando uma mensagem aos adeptos. Recorde-se que o atacante fora oficializado durante o fim de semana e rubricara um contrato de dois anos e meio.

Além de Ruben Ribeiro, também Misic, médio croata, outra cara nova do Sporting, já treinou com os companheiros na sessão da tarde desta quinta-feira. O jogador entrou no relvado acompanhado por Petrovic que serviu de intérprete para uma conversa com Jorge Jesus.