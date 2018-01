Rúben Ribeiro já é jogador do Sporting

Hoje às 15:53, atualizado às 16:39 Facebook

O Sporting oficializou a transferência do futebolista português Rúben Ribeiro, de 30 anos.

A boa-nova chegou este sábado através do Twitter dos Leões, onde, de manhã, o clube de Alvalade já tinha anunciado a chegada do brasileiro Wendel e do croata Josip Misic.

"Não eram duas prendas, eram três! Rúben Ribeiro é Leão!", pode ler-se na mensagem publicada na rede social, que já conta com mais de três mil visualizações.

A cláusula de transferência do jogador vale 60 milhões de euros, num contrato de duas épocas e meia, mais uma de opção.

Rúben RIbeiro formou-se nas escolas do Leixões S. C. e alinhava atualmente pelo Rio Ave.