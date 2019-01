Rúben Semedo "não entende os valores" do Huesca

Hoje às 16:27 Facebook

O treinador do Huesca, Francisco Vílchez, afirmou esta sexta-feira que o futebolista português Rúben Semedo, que está emprestado pelo Villarreal, "não entende os valores" da equipa e deverá abandonar o clube nos próximos dias.

"Somos profissionais e temos que tomar decisões. O Rúben Semedo não entra nos meus planos e o clube tem que arranjar uma solução. Estamos à procura dos nossos valores, respeitamos esses valores e, neste momento, o Rúben não entende isso. Não tem os valores que precisamos", disse Francisco Vílchez.

O técnico espanhol falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do embate de sábado, com o Bétis, da 18.ª jornada do campeonato espanhol.

Rúben Semedo, de 24 anos, chegou ao Huesca, atual último classificado da liga espanhola, no início da temporada, e foi utilizado em 12 jogos, 11 para o campeonato e um na Taça do Rei.

O defesa central português, que foi formado no Sporting, tem contrato com o Villarreal, mas ficou afastado da equipa principal devido a problemas com a justiça.

No ano passado, Semedo esteve cinco meses preso, entre fevereiro e julho, devido ao alegado envolvimento em crimes como tentativa de homicídio, ameaça, posse ilegal de arma e roubo com violência.