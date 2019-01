Rúben Semedo no Rio Ave e Newcastle atento a Samaris

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:48 Facebook

Num dia marcado pelo regresso de Tiago Ilori ao Sporting, o Rio Ave oficializou Rúben Semedo e o Newcastle fez uma proposta por Samaris,

Sporting: Os leões oficializaram o regresso de Tiago Ilori a Alvalade. O central assinou contrato até 2024, com uma cláusula de rescisão no valor de 45 milhões de euros. No sentido inverso, Acuña está de saída para o Zenit. Fredy Montero despediu-se do companheiro de equipa nas redes sociais.

Benfica: O Newcastle está atento a Samaris e fez uma proposta aos encarnados, garante a imprensa inglesa. O clube do Norte de Inglaterra pretende assegurar o empréstimo do jogador, que está em final de contrato, até ao final da época.

Rio Ave: Os vila-condenses anunciou a contratação do central português Rúben Semedo, por empréstimo do Villarreal, até ao final da temporada. Já Miguel Rodrigues foi cedido, até ao final da época, ao Estoril.

Portimonense: No final do encontro com o Chaves, António Folha confirmou a saída de Nakajima do clube de Portimão. A imprensa japonesa adianta que o avançado está a caminho do Qatar, num negócio que pode render 35 milhões de euros ao Portimonense.

Feirense: Os fogaceiros anunciaram Mateus Oliveira. O jogador, de 24 anos, chega do Vila Nova, do Brasil.

Tondela: Os beirões oficializaram a chegada de João Pedro. O médio português chega por sub-cedência do Apollon Smyrnis, da Grécia, autorizada pelo LA Galaxy.

Aves: Os avenses oficializaram a saída de Amilton. O avançado foi cedido ao Antalyaspor, da liga da Turquia, até ao final da época.

PSG: Os parisienses anunciaram a contratação de Leandro Paredes. O médio argentino assinou um contrato válido até 2023.

Nápoles: Os italianos chegaram a acordo com o Sevilha para a cedência de Marko Rog, no final da temporada. O médio, de 23 anos, jogava no Nápoles desde 2016 e vai jogar pela primeira vez em Espanha.

Juventus: Martín Cáceres vai alinhar na equipa de Cristiano Ronaldo até final da época, por empréstimo da Lazio, oficializou a equipa de Turim esta terça-feira.