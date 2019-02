Rui Borges troca Mirandela por Académico de Viseu

Fernando Pires Hoje às 08:35 Facebook

É oficial. Rui Borges já não é o treinador do Sport Clube Mirandela, assinou, esta segunda-feira, pelo Académico de Viseu, clube da Segunda Liga, que ocupa a penúltima posição.

A informação foi confirmada, esta segunda à noite, pelo presidente do clube alvinegro. "É verdade, o Rui Borges já não é treinador do Mirandela, vai para o Académico de Viseu. Resta agradecer o trabalho que fez pelo clube e desejo-lhe as maiores felicidades para que tenha sucesso na carreira dele", refere Carlos Correia que já procura novo treinador.

Rui Borges também já confirmou a saída para o Académico de Viseu, e vai dar o primeiro treino da sua nova equipa, esta tarde, tendo em vista a sua estreia no campeonato, no próximo sábado, de manhã, em casa, frente ao Porto B.

Rui Borges deixa o Mirandela no sexto lugar do Campeonato de Portugal, com 34 pontos. O treinador de 37 anos, deixa o clube onde terminou a carreira de jogador, na época 2016/2017, e onde se estreou como treinador no início da temporada 2017/2018, conseguindo levar o Mirandela ao quarto lugar do Campeonato.

Em ano e meio, Rui Borges orientou a equipa em 50 jogos para o campeonato, obtendo 28 vitórias, 10 empates e 12 derrotas, e mais cinco jogos para a Taça de Portugal.

A sua passagem pelo Mirandela fica associada aos excelentes resultados conseguidos no estádio de São Sebastião, onde os alvinegros estiveram 13 meses sem conhecer o sabor da derrota, para o campeonato, entre 29 de outubro de 2017 e 2 de dezembro de 2018.

Rui Borges tem à sua espera um desafio difícil: tentar salvar o Académico de Viseu da descida de divisão, já que ocupa o penúltimo lugar da tabela classificativa, numa temporada em que o clube foi orientado por Manuel Cajuda, mas acabou por rescindir, ficando o comando técnico a cargo do holandês de 53 anos, Floris Schaap, que nas últimas seis jornadas regista apenas uma vitória.