Rui Costa abandona Paris-Nice na sequência de quedas no domingo

O ciclista português Rui Costa abandonou esta segunda-feira o Paris-Nice, após 20 quilómetros da segunda etapa, na sequência das quedas sofridas no domingo.

"Infelizmente, Rui Costa abandona a corrida após 20 quilómetros da etapa. Ele estava a com dores no joelho direito, em consequência da queda de ontem (no domingo)", lê-se no Twitter da equipa do português, a UAE-Team Emirates.

No domingo, após duas quedas, Rui Costa não foi além da 153.ª posição na primeira etapa da corrida francesa, a 17.33 minutos do líder Arnaud Démare (Groupama-FDJ).

"Obrigado à equipa pela força e a todos vocês pelo apoio moral. Ainda sofri 20 quilómetros... tentei e tentei. Mas não deu para suportar mais a dor. Toca a levantar a cabeça e recuperar para a próxima corrida", escreveu esta segunda-feira Rui Costa, na sua página oficial na rede social Facebook.