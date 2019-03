João Faria Hoje às 19:50 Facebook

Antigo jogador e administrador da SAD dos encarnados falou à imprensa italiana e elogiou a nova estrela benfiquista

Rui Costa, antigo futebolista e atual administrador da SAD do Benfica, profundo conhecedor do futebol italiano teceu grandes elogios a João Félix, estrela emergente do plantel das águias.

"Ele tem um sentido de jogo extraordinário e uma capacidade rara de conseguir adivinhar o que acontecer frente ao golo. É um número 10 moderno, um segundo avançado notável", disse Rui Costa, ao jornal italiano "Tuttoport".

"Já o chamaram de meu herdeiro. Ou de novo Kaká. A verdade é que é Félix é apenas Félix", afirmou, ainda, Rui Costa.

O antigo jogador, que jogou em Itália de 1994 a 2006 (12 temporadas), explicou a cláusula de rescisão de 120 milhões de euros de João Félix.

"Vamos tentar mantê-lo o máximo de tempo possível e isto aplica-se a ele e a todos os outros jogadores. É essa a política do clube. Mas estamos cientes que as cláusulas existem e há certos jogadores que não conseguimos reter indefinidamente em Portugal", fez notar o antigo maestro.