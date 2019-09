Rui Costa arbitra o jogo Benfica-Vitória de Guimarães

Hoje às 10:55 Facebook

O Conselho de Arbitragem escolheu o "juiz" portuense, para arbitrar, esta quarta-feira, o jogo na Luz, para a Taça da Liga de futebol.

Rui Costa, do Porto, está nomeado para arbitrar, esta quarta-feira (19 horas, SportTV1), no Estádio da Luz, em Lisboa, o encontro Benfica-Vitória de Guimarães, da fase de grupos da Taça da Liga.

Já o F. C. Porto-Santa Clara, também a disputar esta quarta-feira (21 horas, SportTV2), no Estádio do Dragão, no Porto, para a mesma competição, será dirigido por António Nobre, de Leiria.

Quanto ao Gil Vicente-Portimonense, igualmente agendado para esta quarta-feira (17 horas), em Barcelos, o Conselho de Arbitragem nomeou Carlos Xistra, de Castelo Branco.