Rui Costa e Luís Gonçalves suspensos após expulsões na Taça da Liga

Rui Costa e Luís Gonçalves receberam ordem de expulsão durante o clássico entre F. C. Porto e Benfica, a contar para a Taça da Liga, por protestos à arbitragem. O diretor desportivo dos dragões recebe 16 dias de suspensão, enquanto que o administrador da SAD benfiquista apenas seis.

Rui Costa, administrador da SAD do Benfica, e Luís Gonçalves, diretor desportivo do F. C. Porto, foram suspensos pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência de protestos ocorridos durante a meia-final da Taça da Liga.

Luís Gonçalves foi suspenso por 16 dias e multado em 765 euros por "dirigir-se ao quarto árbitro, gesticulando de forma ostensiva e de braços no ar, não tendo sido percetível o que estava a dizer".

Já Rui Costa enfrenta uma suspensão de seis dias e uma multa mais leve, 287 euros, também por protestos contra a equipa de arbitragem: "Foi considerado expulso porque, no túnel, durante o intervalo, dirigiu-se ao árbitro em tom de voz alterada e disse: 'Estou a perder 2-1 com um golo mal anulado', tendo continuado a proferir tal frase até ao balneário", pode ler-se no relatório.