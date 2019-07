Rui Costa em oitavo na 12.ª etapa do Tour

Hoje às 17:16 Facebook

Ciclista português cruzou a meta a 1.28 minutos do britânico Simon Yates, o vencedor da etapa. Alaphilippe mantém a camisola amarela.

Rui Costa terminou, esta quinta feira, a 12.ª etapa da Volta a França na oitava posição. O ciclista português, da UAE Team Emirates, ficou a 1.28 minutos do vencedor, Simon Yates (Mitchelton-Scott).

O cilcista britânico venceu a etapa ao "sprint", tendo batido o espanhol Pello Bilbao (Astana) e o austríaco Gregor Muhlberger (Bora-Hansgrohe). Rui Costa chegou no segundo grupo, juntamente com outros 13 ciclistas.

Julian Alaphilippe completou os 218,1 quilómetros do percurso entre Toulouse e Bagnères-de-Bigorre em 5.07,28 horas, com mais 9.35 minutos que Yates, e mantém a liderança da classificação geral individual. O francês da Deceuninck-Quick-Step mantém os 1.16 minutos de vantagem sobre o britânico Geraint Thomas e os 1.12 minutos sobre o colombiano Egan Bernal, ambos da Team INEOS, que também cruzaram a meta com o pelotão.

Com o oitavo lugar na etapa, Rui Costa subiu à 48.ª posição na geral, a 29.57 minutos do camisola amarela. Quanto aos outros dois portugueses, José Gonçalves (Katusha-Alpecin) é 115.º e Nelson Oliveira (Movistar) é 119.º.