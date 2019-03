Rui Costa: "Quis trazer Paquetá para o Benfica, mas é muito caro"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:58 Facebook

Rui Costa, administrador da SAD do Benfica, contou esta quarta-feira que tentou levar Lucas Paquetá para o clube encarnado e deixou elogios a Cristiano Ronaldo.

Numa entrevista à "Gazzetta dello Sport", Rui Costa contou que segue o médio Paquetá, 21 anos e atualmente no Milan, desde que jogava no Brasil, mas que ao contrário do desejado, não o conseguiu trazer para o Benfica: "Conheço-o bem, tem muita qualidade e eu queria trazê-lo para o Benfica, mas não consegui porque é um jogador muito caro para o futebol português".

Na mesma publicação, o administrador da SAD do Benfica deixou elogios a Cristiano Ronaldo, com quem chegou a jogar na seleção, considerando-o um "fenómeno".

"Era um miúdo, um bom rapaz, mas olhava para ele e já percebia no que se ia tornar. Percebemos imediatamente que ia ser uma estrela, mas continua a surpreender-nos a todos. Se pensarmos no que faz aos 34 anos é de loucos. Com aquela força mental, é difícil fazer previsões. Vamos recuar ao jogo da Juve com o Atlético. Se Cristiano estiver em noite sim, eles conseguem tudo. Claro que a Juventus não é só ele, mas ter alguém como o Cristiano na equipa dá confiança, é um fenómeno", concluiu.