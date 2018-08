Rui Faria deixa Manchester United

12 Maio 2018 às 18:39 Facebook

Twitter

O Manchester United anunciou, este sábado, a saída de Rui Faria da equipa técnica de José Mourinho.

O agora ex-adjunto de José Mourinho - trabalhavam em equipa desde 2001 - era apontado como o possível sucessor de Arsène Wenger como técnico principal do Arsenal, mas, em comunicado, os red devils apenas confirmaram a saída de Faria.

"Depois de muita ponderação e com o coração apertado sinto que é tempo de seguir em frente", disse Rui Faria em declarações publicadas no site oficial do Manchester United, acrescentando: "Sinto que tenho de passar mais tempo com a minha família antes enfrentar novos desafios profissionais".

Aos 42 anos, Rui Faria garante que os 17 anos durante os quais tem trabalhado com José Mourinho "foram marcados por experiências incríveis e inesquecíveis".

"Os meus sinceros agradecimentos vão para José Mourinho, por ter acreditado em mim há tantos anos, quando eu era apenas um estudante com muitos sonhos. Quero agradecer-lhe a oportunidade, a confiança, o conhecimento, a experiência e, sobretudo, amizade", referiu.

Rui Faria trabalhou 17 anos com José Mourinho, em seis clubes de quatro países: União de Leiria, F. C. Porto, Chelsea, Inter de Milão, Real Madrid e Manchester United.

"Passaram 17 anos e a criança agora é um homem. O aluno inteligente é agora um especialista em futebol, pronto para uma carreira de sucesso como treinador", afirmou Mourinho, também em declarações ao site dos red devils, clube com o qual tem contrato até 2020.

Mourinho admitiu que vai sentir saudades de "um grande amigo", mas acrescentou: "A felicidade dele é o mais importante, respeito a decisão dele, especialmente porque sei que estaremos sempre juntos".