Rui Faria vence Jesualdo e conquista Taça do Qatar

O Al Duhail, treinado por Rui Faria, conquistou a Taça do Qatar pela segunda temporada consecutiva ao vencer o campeão Al Sadd, de Jesualdo Ferreira, por 4-1.

Numa final entre equipas treinadas por técnicos portugueses, Rui Faria levou a melhor, apesar do Al Sadd até ter estado a vencer por 1-0, com um golo de Akram Afif. No entanto, o Al Duhail teve uma resposta forte, à qual o conjunto orientado por Jesualdo Ferreira não conseguiu reagir à altura.

Ali Afif, Edmilson Júnior, com um bis, e El Arabi foram os marcadores de serviço no Al Duhail, que com a reviravolta conquistou a Taça do Qatar, naquele que é o primeiro troféu conquistado por Rui Faria, ex-adjunto de José Mourinho, como treinador principal.