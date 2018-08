Rui Gomes da Silva admite concorrer à presidência do Benfica

Rui Farinha 30 Abril 2018 às 23:02 Facebook

Rui Gomes da Silva, antigo vice-presidente do Benfica, admite avançar com uma candidatura à presidência do clube encarnado caso haja eleições antecipadas.

Rui Gomes da Silva, antigo vice presidente do Benfica, assumiu esta segunda-feira à noite, em declarações na SIC, no programa "O Dia Seguinte", que poderá ser candidato à liderança do clube no caso de haver eleições antecipadas. "Se isso acontecer, admito a hipótese. Não contra Luís Filipe Vieira, mas por um projeto alternativo. O Benfica precisa disso. Se rompi definitivamente com Vieira? Rompi. Com as pessoas que lá estão? Rompi. Não tenho nada a ver com aquilo que está no Benfica", afirmou.

Estou farto disto, o Benfica perde a liga por culpa própria

Sobre as hipóteses de vencer o eventual sufrágio, respondeu sem dúvidas. "Eu sempre disse que não queria defrontar Luís Filipe Vieira a não ser em condições extremas, mas é para isso que estamos a caminhar. Se penso ganhar? Quando vou a eleições é para ganhar", sublinhou, antevendo a hipótese de serem convocadas a breve prazo. "Vieira vai tentar fazê-lo para surpreender", acrescentou.

A prestação dos encarnados no atual campeonato esteve longe de agradar a Rui Gomes da Silva. "Estou farto disto, o Benfica perde a Liga por culpa própria. A equipa devia ter percebido que ia ser atacada e nenhum membro da estrutura deu a cara", lamentou.

Natural do Porto, Rui Gomes da Silva, de 59 anos, saiu do Benfica em 2016.