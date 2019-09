Rui Gomes da Silva arrasa Vieira e anuncia candidatura a presidente

Adriano Rocha Hoje às 11:58 Facebook

Rui Gomes da Silva arrasa Luís Filipe Vieira em artigo publicado, esta segunda-feira, no blogue Novo Geração Benfica. Diz sentir-se envergonhado pelo sucedido na última assembleia geral, qualifica de "triste e grave" o incidente protagonizado pelo presidente - tentou agredir um sócio e trocou insultos e ameaças com outros -, a fazer lembrar os tempos de ... Vale e Azevedo. Acusa Vieira de "precisar do Benfica", de querer "ficar com o Benfica", e anuncia ainda que será candidato a presidente nas próximas eleições para "acabar com esta vergonha" e para que o Benfica "volte a ser dos sócios".

O longo artigo escrito pelo advogado, que foi vice-presidente (7 anos) e administrador da SAD (3 anos) nas direções de Vieira, critica a política desportiva e a obsessão pelo betão - "construções sem fim no Seixal, criação de um centro de alto rendimento em Oeiras para duas modalidade e um alegado fim do relvado ao lado da Media Markt para aí nascerem duas torres" -, salientando que "o Benfica não é, não pode ser, um projeto imobiliário".

Eis o artigo na íntegra publicado por Rui Gomes da Silva no blogue Novo Geração Benfica:

"VERGONHA ALHEIA OU O PRINCÍPIO DO FIM

Há momentos em que temos vergonha por factos ou atitudes de outros!

Foi o que me aconteceu e o que aconteceu - estou certo - a todos os que, sendo do Benfica, presenciaram ou souberam da tão triste, quão grave, atitude de Luís Filipe Vieira, na AG de sexta-feira à noite!

Esse apelo aos argumentos físicos - próprios ou a mando - fazem-me lembrar as reuniões dos tempos de ... Vale Azevedo! Só quem não esteve lá nesse tempo ou quem nunca viveu o Benfica é que não sabe ou pode comparar.

Também aí, quem discordasse era apelidado de anti-benfiquista, quem criticasse era ameaçado, quem tivesse coragem de dar a cara era insultado, perseguido e - tantas vezes - agredido! Eu estive lá sempre nesse combate! Eu e tantos outros!

Nunca estive ao lado dos nossos inimigos como alguns estavam nessa altura.

Assembleia Geral, Maio de 1998

Quais as diferenças?

Descubram-nas ... que eu - cada vez mais - começo a perceber que quem precisa do Benfica não pactua com a crítica, não convive com a discordância, não suporta desafios eleitorais!

Eu sei que eles sabem que eu sei as razões porque não é fácil tirá-lo de lá!

Mas difícil não quer dizer impossível ...

E eu serei candidato a Presidente do Benfica para acabar com esta vergonha!

Com a mesma legitimidade e pelas mesmas razões pelas quais Manuel Vilarinho quis ser o candidato para ganhar a Vale Azevedo.

Ele e não quem depois lhe sucedeu ...

Mas isso é outra história ... de um tempo que já não volta!

Haverá um dia em que os "guardas do Palácio" não dispararão contra os sócios, por até eles (pagos a peso de ouro) já não aguentarem mais tanta prepotência!

Nunca conseguirão calar a voz dos benfiquistas numa Assembleia Geral do clube.

É assim que caem as ditaduras!

UMA ENTREVISTA COM MAIS DO MESMO

Ora, como em qualquer regime cujo líder se vê como providencial, são precisos momentos de auto-endeusamento, em jeito de preparação de uma AG histórica ... que nada tinha de extraordinário.

Com isso retirava-se da discussão os sucessivos fiascos das participações europeias para além das compras escandalosas!

Foi essa a estratégia dos - dizem - cerca de 40 entendidos em comunicação que gravitam à volta do líder!

Confesso - por isso - que dei à entrevista do Presidente do Benfica, à TVI - conduzida por Joaquim Sousa Martins - a importância que ela mereceu!

Panfletária, sem qualquer novidade que tivesse valido um título com essa dignidade, nas primeiras páginas dos jornais - mesmo os desportivos - do dia seguinte!

É certo que disse barbaridades tão grandes como ... "há negócios que encaro puramente para ganhar dinheiro", sobre a compra de Cádiz, como se o Benfica fosse uma entidade promotora de investimentos imobiliários e os jogadores meros lotes de terreno para especulação!

Ou ... "o scouting do Benfica exigiu a contratação de RDT", como se o scouting - ainda por cima depois de ter saído de lá quem saiu - exigisse o que quer que fosse.

Ou "Porto e Sporting estiveram interessados em Vinicius", o que até poderia ter acontecido, não pelos 17 milhões que ele mandou pagar (mais comissões a 2 empresários (quem serão?) - ao que me dizem) mas, talvez, pelos 2 milhões em que o jogador estaria avaliado (e, mesmo assim, seria muito caro)!

Isso são pérolas de uma entrevista que foi a prova evidente de um projeto pessoal divergente do interesse do Benfica!

Eu não sei se Rui Santos tem razão de que eu só serei Presidente do Benfica se Vieira algum dia for preso.

Não o quero, não o desejo e espero que nunca aconteça!

Não, porque tenho um projeto diferente para o Benfica.

Um projeto desportivo e não comercial (a aquisição de Cádiz é uma confissão escandalosa dessa perspectiva).

Um projeto para ganhar títulos e não cheques pela venda de jogadores.

Um projeto para dar alegrias aos sócios - nomeadamente com a conquista da 3.ª Taça de Campeão Europeu/Liga dos Campeões - e não comissões a quem intermedie as vendas!

UM DIA TEREMOS QUE DEBATER O QUE QUEREMOS PARA O BENFICA

Vamos, então, trabalhar para que o Benfica volte a ser nosso!

É por isso que quero derrotar Vieira, nas urnas, antes de Vieira ficar com o Benfica.

Esse é o projeto dele: ficar com o Benfica!

É a minha convicção ... que foi sendo consolidada nos últimos tempos da minha longuíssima passagem - mais de 7 anos - pela Direção, como VP, e de 3 anos, como Administrador da SAD, do Benfica!

Como?

Cumprindo ao milímetro a estratégia que delineou (ou que alguém lhe delineou e que ele está a executar na perfeição ... isso não interessa para o caso)!

Então, no que consiste essa estratégia?

UM VICE PRESIDENTE ESPECIAL

Desde logo, fazendo tudo para nunca sair do Benfica ... só deixando a presidência - se isso for estritamente necessário - a alguém da sua total confiança.

E ou nunca sairá (o que me parece mais consentâneo com a personalidade em questão) ou meterá o filho na próxima lista da Direção, como 1.º VP, para ele poder sair se isso lhe for imposto por qualquer razão "de força maior", sendo substituído pelo 1.º VP (numa tão curiosa quão ridícula sucessão de cariz monárquico, num Clube que se orgulha das suas raízes profundamente democráticas)!

Ou - no que vai dar ao mesmo - colocando na Direção "empregados seus" - alguns dos quais já lá estão - que votarão no filho para lhe suceder ... se isso for necessário!

Estranho?

Não, porque - do que percebi - tal só não terá acontecido nas últimas eleições (a entrada do seu filho para VP) porque as minhas condições para continuar geraram um ruído que terá impedido esse seu "pequeno grande" objetivo!

SE FOR PARA AVANÇAR COM O PROJETO EUROPEU, O ORÇAMENTO TEM DE SUBIR

Depois - dizendo que acredita no título europeu - acabará por anunciar que esse título só será conseguido com ... um orçamento muito maior.

Ora foi isto que começou a fazer nesta entrevista, quando afirmou "se for para avançar com o projeto europeu, o orçamento tem de subir".

Então, não íamos ser campeões europeus com a formação do Seixal?

Ora, um orçamento muito maior ... pressuporá ... um investimento exterior.

E um investimento exterior ... implicará ... a alteração da regra dos Estatutos onde se impede que o Benfica seja minoritário em qualquer SAD (direta, indiretamente ou mesmo por acordos para sociais).

A OBSESSÃO COM O BETÃO

Mas esse projeto de gastar muito sem ser numa grande equipa para ganhar a Liga dos Campeões, até entrar o tal grupo de investidores (vocês imaginam arranjado por quem) tem um outro sorvedouro: o betão!

O betão num crescimento sem fim do Seixal.

Que - não sendo o "centro histórico" nem um local de referência do Benfica ... a não ser para quem quer apagar uma História para a qual em nada contribuiu (antes pelo contrário) - tem, como é óbvio, um limite para o seu crescimento.

Um limite que soa como uma crítica insuportável a quem tem essa prioridade!

Tão insuportável como as dúvidas sobre um outro investimento em betão, num Centro de Alto Rendimento (para apenas 2 modalidades, dizem ...), em Oeiras, onde se gastarão milhões e milhões de euros para construir um "elefante branco", com uma manutenção e gastos com pessoal a assumirem um custo incomportável para tão limitado retorno.

Uma megalomania que - dizem - irá ao ponto de colocar em causa o relvado ao lado do Media Markt, ... para ali poderem nascer ... 2 torres!

O Benfica não é ... não pode ser um projecto imobiliário!

UM SÍMBOLO RASGADO PELO MARKETING

Como se não bastasse ... na entrevista à TVI, ficámos também a saber que o símbolo do Benfica tem os dias contados.

Um passo mais na transformação do nosso Benfica no Benfica ... dele.

Rasgando - dessa forma e, convenhamos, depois de sucessivas tentativas - mais algumas ligações com um passado, glorioso, de onde emana e onde se alimenta a grandeza do Benfica!

O BENFICA SOU EU ... PENSA ELE

Mas para que fique - como eu penso que quer ficar - com o Benfica "para ele", é necessário que os sócios votem essas alterações em AG.

Para isso contribuirá a ideia de salvador providencial, com o recurso permanente às fórmulas "eu fiz", "se não fosse eu", "só eu conseguirei fazer", "sem mim o Benfica acaba" e outras expressões dramáticas do género.

E, com ele, um "parceiro estratégico" que traga "dinheiro estratégico" para podermos ser Campeões Europeus.

Na senda de um Rio Ave, de um Famalicão, de um Wolverhampton, de um Valência, de um Mónaco até, ... que têm vindo a ser, quiçá, balões de ensaio.

E aquilo que, por agora, temos a promessa de vir a ser conseguido, com todas as posições ocupadas por jogadores do Seixal ... será anunciado como ali "ao virar da esquina", se aceitarmos perder a maioria na SAD!

Como diria o outro ... é só fazer as contas ... e esperar para ver!

E OS SÓCIOS?

Os sócios, esses, que "não merecem o clube que têm", terão de ir a uma AG!

Com os avençados do costume a colocarem a tônica que quem não quiser isso - o Benfica que é nosso passar a ser maioritariamente dele - é porque não quer um Benfica Europeu!

E o que todos achamos ser impossível vir a ser aprovado, hoje, ficará à distância de uma votação ... electrónica, em que um computador/programa ditará o futuro do Benfica!

Essa sim, será uma AG onde valerá a pena ir!

Mas que temo pelo seu desfecho ... lá isso temo!

O BENFICA SOMOS NÓS ... DIGO EU

Temo por um desfecho que traia o Sport Lisboa e Benfica, por muito bem intencionados que os que são sócios desde que nasceram, sem nunca terem deixado de o ser, possam sentir-se entusiasmados com promessas de quem o não foi!

Temo pelo encantamento de quem tudo dá e nada quer do Benfica face a uma argumentação falaciosa, levada a cabo por quem só descobriu o Benfica por ser muito bem pago por isso!

Temo - confesso - pelo futuro de um Benfica que querem que deixe de ser dos sócios.

Porque quero um Benfica sem parcerias estratégicas, sem mais cimento (que gere lucros aos que o vão construir mas uma despesa absurda que nenhuma regra econômica justificará)!

Porque quero e acredito num Benfica de novo Campeão Europeu!

SER E NÃO PROMETER

Nesse dia, concretizado o meu sonho - como o vou concretizar - será o dia de deixar de ser o que quero ser, para sermos o que devíamos tentar ser todos os anos: Campeões Europeus!

Sem mentir aos sócios ... porque, esses, merecem tudo ... tudo ... menos mentiras e negócios!"