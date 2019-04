Rui Gomes da Silva questiona negócios e comissões pagas pelo Benfica

JN Hoje às 12:14 Facebook

Rui Gomes da Silva, antigo dirigente dos encarnados, criticou esta segunda-feira, os valores pagos pelo Benfica em comissões e também os negócios feitos pelo Benfica por Alfa Semedo e Chiquinho.

No texto de opinião que publica semanalmente no blog "Novo Geração Benfica", o antigo dirigente dos encarnados abordou a lista divulgada pela Federação Portuguesa de Futebol com os valores totais gastos pelos clubes portugueses em comissões a intermediários por negócios envolvendo jogadores.

"Será admissível que o Benfica pague, em comissões, cerca de 15% do seu orçamento anual? Não faz ... e nisso estamos (quase, quase) todos de acordo! Só isso ... porque é o ponto de partida para tudo o resto!", pode ler-se no texto publicado pelo ex-dirigente dos encarnados.

"É muita comissão seja qual for o prisma pelo qual se analise a questão! Ora, um Benfica que quer ser Campeão Europeu, o Benfica que eu quero, o Benfica que os sócios querem ... não é, ... não pode ser este Benfica!".

Rui Gomes da Silva aproveitou ainda para abordar os contornos das transferências de Chiquinho e Alfa Semedo.

"Há cerca de 1 ano, a Académica comprou Chiquinho ao NK Locomotiva da Croácia, por 150 mil euros, para em Maio vender (80% do passe, dizem) ao Benfica por 600 mil euros. Deve haver uma explicação... Passados 2 meses, Chiquinho - cujo investimento nós presumíamos ter sido feito com base nos pareceres do Treinador e do Diretor Desportivo - foi anunciado no Moreirense, por 5 temporadas, a "custo zero". Deve haver uma explicação... 1 mês antes, o Benfica tinha contratado Alfa Semedo ao Moreirense, por 2,5 milhões de euros, cedido, 1 ano antes - julgávamos nós com base nos pareceres do Treinador e do Diretor Desportivo - a "custo zero" e com 50% do seu passe oferecido ... ao mesmo Moreirense. Deve haver uma explicação ... Esta semana foi anunciado o interesse do Benfica em ter o Chiquinho de volta ... pagando ao Moreirense 4,5 milhões de euros, para cobrir - dizem - o valor oferecido pelo Kosnodar, da Rússia".