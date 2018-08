Rui Jorge Rego anuncia Roberto Carlos para diretor para o futebol

JN Hoje às 18:11 Facebook

O antigo futebolista brasileiro irá assumir o cargo de diretor para o futebol profissional do Sporting, caso Rui Jorge Rego seja eleito presidente, nas eleições de 8 de setembro.

Roberto Carlos, de 45 anos, ao que tudo indica, será o homem forte para o futebol do Sporting. Isto, caso Rui Jorge Rego vença as eleições agendadas para dia 8 de setembro.



​​​O antigo defesa-esquerdo internacional brasileiro já desempenhou funções similares nos russos do Anzhi, antes de se iniciar como treinador, cargo que ocupou no Sivasspor, Akhisar, Delhi Dynamos, nos juniores do Real Madrid e no South Melbourne.

Roberto Carlos foi uma escolha conjunta de Rui Jorge Rego e de Paulo Lopo, que, em caso de vitória eleitoral, será o presidente da SAD do clube.

Além de Rui Jorge Rego, concorrem às eleições para os órgãos sociais do clube outros seis candidatos, casos de João Benedito, José Maria Ricciardi, Pedro Madeira Rodrigues, Frederico Varandas, Dias Ferreira e Fernando Tavares Pereira.