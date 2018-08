Rui Jorge Rego aposta nos núcleos para expandir Sporting

JN Hoje às 20:18 Facebook

Twitter

Rui Jorge Rego, candidato à presidência do Sporting, nas eleições do dia 8 de setembro, que encabeça a Lista E, revelou, em comunicado, 12 compromissos que está apostado em cumprir caso saia vencedor do sufrágio leonino.

Segundo a mesma nota, Rego explicou que "a grandeza do Sporting não cabe apenas em Lisboa". "Espalha-se por Portugal inteiro e por todos os cantos do Mundo, onde os leões estão organizados em núcleos", referiu ainda o advogado, acrescentando o desejo de que os núcleos passem de ser "apenas pontos de encontro e de afetos" para se tornarem realidades dinâmicas na captação de sócios e na expansão geográfica da marca Sporting".

Conheça os compromissos ao pormenor:

"1. Criação da nova categoria do Sócio de Núcleo: 25% da quotização destes sócios reverterá para o núcleo respectivo onde se fez a adesão do sócio

O primeiro compromisso da Lista E com os Núcleos do Sporting é que os sócios directamente angariados pelos Núcleos do Sporting, tenham essa afiliação no seu respectivo cartão. 25% do produto da quotização destes sócios reverterá directamente para financiar as actividades do Núcleo respectivo.

2. Preços especiais para os Sócios de Núcleo na venda de produtos do Sporting com percentagem das vendas a reverter para o núcleo onde foi realizada a compra

O segundo compromisso da Lista E com os Núcleos do Sporting é que, por forma a promover a actividade de venda de produtos do Sporting, uma percentagem (a definir após estudo) do produto da venda reverterá directamente para financiar as actividades do Núcleo respectivo onde foi realizada a compra.

3. Implementação de pontos de venda nos núcleos com merchandising a preços reduzidos e entregues à consignação

O terceiro compromisso da Lista E com os Núcleos do Sporting é a da aposta forte e empenhada na promoção do merchandising dos produtos do Sporting, com merchandising a preços reduzidos e entregues à consignação.

4. Venda descentralizada de bilhetes nos núcleos para todas as modalidades: com um sistema de prémios aos Núcleos mais dinâmicos na venda de bilhetes para as modalidades

O quarto compromisso da Lista E com os Núcleos do Sporting é o da descentralização da venda de bilhetes nos núcleos para todas as modalidades, com um sistema de prémios aos Núcleos mais dinâmicos na respectiva venda: a descentralização será uma descentralização smart: a presença das diversas equipas do Sporting em cada ponto geográfico nacional ou internacional será coordenada com o respectivo Núcleo da área territorial abrangida, que terá uma responsabilidade acrescida na mobilização do apoio local sportinguista, assente numa lógica empreendedora de venda de bilhetes.

5. Planeamento com os respectivos Núcleos dos jogos realizados fora de Lisboa, nas várias competições onde as equipas do Sporting competem, com garantia de uma visita da Direcção, e sempre que for possível, com convívio dos atletas com os sócios

O quinto compromisso da Lista E com os Núcleos do Sporting é o do planeamento dos jogos realizados fora de Lisboa, nas várias competições onde as equipas do Sporting competem, com garantia de uma visita da Direcção, e sempre que tal se manifestar possível, com convívio dos atletas com os sócios. Esta será igualmente uma forma de fortalecer a família leonina.

6. Organizar um programa de visitas a Alvalade dos vários Núcleos em dias de jogo

O sexto compromisso da Lista E com os Núcleos do Sporting é o da organização de um programa de visitas a Alvalade dos vários Núcleos em dias de jogo: os jogos em Alvalade passarão igualmente a ser uma festa do sportinguismo!

7. Envolvimento das equipas das várias modalidades do Sporting nas campanhas de angariação de fundos autorizadas dos Núcleos

O sétimo compromisso da Lista E com os Núcleos do Sporting é o do envolvimento das equipas das várias modalidades do Sporting nas campanhas de angariação de fundos (que forem previamente autorizadas pela Direcção). No Sporting ninguém fica para trás.

8. Reactivar o Congresso anual dos núcleos do Sporting

O oitavo compromisso da Lista E com os Núcleos do Sporting é o da reactivação do Congresso anual dos Núcleos do Sporting: este será um fórum indispensável para a vida interna institucional do Sporting. Será um instrumento essencial de execução do programa da Direcção.

9. Marcar presença nos eventos dos núcleos e organizar um conjunto de sessões públicas com as nossas glórias para transmitirem a chama e partilharem o seu testemunho único de como foi vestir as cores do Leão Rampante

O nono compromisso da Lista E com os Núcleos do Sporting assenta assim no aproveitamento das velhas glórias do Sporting.



10. Estabelecer protocolos com as autarquias para ajudar a recuperar património dos Núcleos cujas instalações necessitem de recuperação

O décimo compromisso da Lista E com os Núcleos do Sporting é o de colocar todo o peso institucional do Sporting ao serviço da recuperação patrimonial dos Núcleos.

11. Facilitar um espaço de convívio no Estádio de Alvalade para os Núcleos promoverem eventos

O décimo primeiro compromisso da Lista E com os Núcleos do Sporting é o de que o Estádio José de Alvalade seja também a sua casa.

12. Possibilitar o voto electrónico presencial nos Núcleos.

O último compromisso da Lista E com os Núcleos do Sporting é o mais importante e que mais repercussões trará para a vida do Sporting, iniciando uma revolução no modo de votação democrática em Portugal: vamos empenhar-nos numa reforma estatutária que possibilitará que as eleições do Sporting sejam feitas por voto electrónico presencial, descentralizado por todo o Portugal e pelo Mundo onde está implantada a Nação sportinguista".