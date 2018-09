Rui Jorge Rego quer rever estatutos do Sporting em quatro pontos

JN Hoje às 18:34 Facebook

O candidato às eleições do Sporting Rui Jorge Rego quer ainda instituir o voto eletrónico para os adeptos que estão longe de Lisboa poderem votar mais facilmente.

O candidato da lista E defende a alteração de quatro pontos, entre os quais aquele que diz respeito aos poderes da Mesa da Assembleia Geral. Rui Jorge Rego considera que tem de ser eleito como um órgão social autónomo: "Não se pode voltar a assistir ao espetáculo de o presidente da Mesa da Assembleia Geral determinar a convocatória de uma Assembleia Geral Extraordinária e não ter ao seu dispor os meios materiais necessários para a levar a cabo".

Outra das medidas propostas por Rui Jorge Rego passa pelo voto eletrónico. "A revisão do estatutos do Sporting Clube de Portugal deve tornar o Sporting um clube em que os sócios que estão dispersos pelo país e pelo estrangeiro tenham - sempre que há atos eleitorais ou assembleias gerais - as mesmas possibilidades reais de exercício dos seus direitos que os sócios que vivem na região de Lisboa ou próximo dela", afirmou, propondo também a limitação de mandatos.

"Valerá a pena discutir se essa limitação deve ser de dois ou de três mandatos. Mas é evidente que, passados oito ou 12 anos, uma organização - qualquer organização - necessita de uma nova visão para uma realidade (desportiva e não só) cujos pressupostos se alteram de forma cada vez mais rápida na atualidade. Essa limitação de mandatos tem de ser efetiva. Os Estatutos deverão impedir que as mesmas pessoas troquem de lugar à frente de órgãos sociais diferentes, mantendo na prática o mesmo grupo à frente dos destinos do clube", considerou.

Por último, a Lista E defende uma categoria especial de Sócios, o "Sócio Núcleo". "Os sócios Núcleo repartir-se-ão pelas três categorias já previstas nesse artigo - a) Sócios Efetivos; b) Sócios Auxiliares; c) Sócios Atletas - sendo que o Sporting Clube de Portugal, após cobrar as quotas normalmente pelos procedimentos em vigor, fará reverter para o Núcleo a que cada sócio desta categoria pertença 25% do valor do seu pagamento".