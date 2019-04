Rui Moreira recebe campeões europeus na Câmara

Nuno Barbosa Hoje às 13:11 Facebook

A equipa sub-19 do F. C. Porto aterra no Aeroporto Francisco Sá Carneiro pelas 13h30 e, às 17 horas, será recebida na Câmara Municipal do Porto (CMP) para comemorar o triunfo na UEFA Youth League

Rui Moreira vai abrir as portas dos Paços do Concelho aos jovens campeões europeus do F. C. Porto, bem como à equipa técnica, liderada por Mário Silva, e dirigentes portistas, entre os quais o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa.

Numa cerimónia que se prevê simples mas cheia de significado, o presidente da CMP aproveitará a ocasião para agradecer aos promissores jogadores portistas pelo empenho e competência que colocaram na versão sub-19 da Liga dos Campeões.