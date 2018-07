Rui Patrício e William de saída dão 55 milhões de euros ao Sporting

Luís Mota 28 Abril 2018 às 00:42 Facebook

A mais recente polémica entre os jogadores, com os capitães William e Rui Patrício na primeira linha, e o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, causou uma fissura que só deverá sarar por completo com a saída do médio e do guarda-redes.

E, apurou o JN junto de fonte conhecedora do processo, a SAD leonina já definiu o valor mínimo de mercado para cada um: 40 milhões para o médio e 15 milhões para o guarda-redes.

