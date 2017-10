Rui Patrício: "Merecíamos pelo menos o empate"

JN Hoje às 22:58 Facebook

No final da derrota (1-0) frente à Juventus, Rui Patrício, Piccini e Bruno Fernandes destacaram a boa exibição da equipa leonina.

O guardião leonino considerou o resultado injusto e garantiu que o Sporting merecia, sair de Turim com, pelo menos, um empate. "Sabíamos desde o primeiro minuto que podíamos ganhar. Acabámos por sofrer um golo perto do fim e isso custa sempre, pelo jogo que fizemos merecíamos pelo menos o empate. É difícil ter o controlo do jogo durante os noventa minutos. Sofremos o golo do empate, mas conseguimos reagir e organizarmo-nos. Não conseguimos segurar a igualdade, há que olhar em frente. O próximo jogo é em casa e vamos prepará-lo bem para ganhar", afirmou Rui Patrício.

Já Piccini mostrou-se confiante de que a equipa leonina pode conseguir o triunfo frente à Juventus em Alvalade: "Demonstrámos que conseguimos parar a Juventus, que é atualmente uma das melhores equipas do Mundo. Nós temos de seguir com o nosso objetivo, continuar a trabalhar e a pensar já no próximo jogo. Na nossa casa teremos os nossos adeptos que nos ajudarão a ser melhores e a termos a possibilidade de ganhar".

Por último, Bruno Fernandes salientou a boa exibição leonina e lamentou o segundo golo sofrido: "Começámos muito bem o jogo, conseguimos marcar rapidamente. Depois num livre conseguiram chegar ao empate e isso foi fundamental para eles, deu-lhes mais força. Na segunda parte o jogo foi mais disputado, eles marcaram perto do fim, num golo que também é culpa nossa e acabaram por vencer. Agora há que pensar no jogo com a Juventus, em Lisboa. Jogaremos cara na cara com qualquer equipa. Somos uma grande equipa e não viramos a cara a nenhum resultado".