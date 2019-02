Rui Santos é o novo treinador do Braga B

Hoje às 17:13 Facebook

Rui Santos, antigo adjunto de Domingos Paciência, foi nesta segunda-feira anunciado como treinador do Braga B. O treinador, de 42 anos, substitui o brasileiro Wender, que já acertou a desvinculação com o emblema minhoto.

Atual 16.ª classificado na 2.ª Liga, o Braga B perdeu os últimos dois jogos, sendo que no domingo caiu em casa frente ao Arouca, por 2-0. Neste momento luta para evitar a descida de divisão.

O técnico Rui Santos foi preparador físico durante grande parte da carreira, no Caçadores das Taipas, União de Leiria, Vitória de Guimarães, Braga, Sporting, Corunha, Kayserispor e V. Setúbal. De seguida, no Nantes, foi treinador adjunto, seguindo-se o cargo de treinador principal na equipa de sub 23 do Estoril.