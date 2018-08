Rui Vinhas sofre queda aparatosa mas conclui quinta etapa

JN Ontem às 18:46 Facebook

Twitter

Rui Vinhas, ciclista da W52-FC Porto e vencedor da Volta a Portugal em 2016, sofreu uma queda na quinta etapa que o deixou em mau estado, mas mesmo assim concluiu a etapa.

Rui Vinhas, ciclista da W52-FC Porto, caiu durante a quinta etapa da Volta a Portugal, mas manteve-se até ao final em prova.

Nuno Ribeiro, diretor desportivo da equipa, confirmou os ferimentos do ciclista: "Estava a recolar ao pelotão quando o carro da equipa de Israel travou provocando uma aparatosa queda. Tem lesões na cara, cotovelos e anca esquerda, mas queixa-se sobretudo de dores num ombro".



O português foi observado pela equipa médica no final da etapa, em Viseu, e será reavaliado no hospital, sendo que a W52-FC Porto informará mais tarde sobre o seu estado.