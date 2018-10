Rui Vitória: "A bola, quase por magia, nunca passava a linha"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:17 Facebook

Após a derrota frente ao Belenenses, Rui Vitória considerou o resultado injusto e apontou a falta de finalização como a culpada pelo primeiro desaire de época no campeonato.

"A explicação é clara: com tanta bola para golo e não se fazer, é evidente que a este nível, paga-se. Tivemos oportunidades mais do que suficientes e a bola não entrou. Começou pelo penálti mas a equipa criou outras ocasiões e a bola não entrou. A falta de eficácia ditou o resultado. Há jogos que parecem assim. Desde o início que fomos à procura do golo. A bola, quase por magia, nunca passava a linha. Não há muito mais a dizer", afirmou Rui Vitória.

Já sobre a contestação dos adeptos, que assobiaram a equipa no final do encontro, o técnico dos encarnados foi categórico.

"O Benfica quer ganhar, os adeptos querem ganhar. Nós também queremos isso. Sabemos como se funcionam as massas. É natural que perante um resultado menos bom as coisas sejam assim. Não tenho nada a dizer em relação aos meus jogadores. Só faltou empurrar as bolas para lá da linha de golo. Não sei o que era preciso mais fazer. Sei o que pensam os adeptos. Foram três pontos que não conseguimos conquistar. Se visse que equipa não criava situações de golo, acharia ainda pior. Mas isso não aconteceu. As outras equipas também vão perder. A semana não foi boa. É o futebol. Nada há a fazer", concluiu.