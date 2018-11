Rui Vitória: "A Liga dos Campeões não é um drama"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:11 Facebook

Em antevisão ao encontro de quarta-feira, com o Ajax, Rui Vitória garantiu que a equipa precisa de "lucidez" e "racionalidade" para vencer a equipa holandesa.

"O jogo de Amesterdão mostrou um Ajax de qualidade mas também mostrou um Benfica que se bateu de igual. Foi um pequeno pormenor a fazer a diferença no resultado. Amanhã é fundamental olhar para os atributos do Ajax e saber que vamos encontrar uma equipa de qualidade. Temos de ser concentrados e rigorosos para vencer. Os índices de concentração e eficácia amanhã farão a diferença", começou por dizer.

Questionado sobre a demissão, dada a má fase do Benfica, Rui Vitória foi categórico.

"O importante agora é o Benfica. Mais do que questões particulares do Vitória ou do presidente, é ter a noção que é um jogo importante. Nunca perder a lucidez e capacidade de perceber o contexto em que estamos. As fases acontecem, assim como momentos menos bons. Nos últimos anos também aconteceu e é preciso termos esta racionalidade. Olho para a qualidade do trabalho, as reações e conversas no grupo, e só tenho um pensamento: ganhar amanhã. Pensar em algo que não se controla não vale a pena", atirou, abordando a estratégia para quarta-feira.

"Primeiro, focando-nos naquilo que podemos controlar, essa é a melhor base para os jogadores poderem assentar ideias. A importância do jogo não se pode sobrepor ao prazer que é disputar a Liga dos Campeões. Esta competição não é um drama para nós, temos responsabilidade, mas não é um drama", concluiu.

Gabriel: "A melhor forma de encarar este momento é trabalhar"

O médio garantiu que, apesar dos últimos maus resultados do Benfica, está confiante no regresso aos triunfos.

"Encaro este jogo como a oportunidade de dar a volta por cima destes resultados negativos que temos tido. Se for titular - o que não depende de mim - é uma boa oportunidade de mostrar a força do grupo e do nosso trabalho. A melhor forma de encarar este momento é trabalhar, não tem outra maneira, e ir à procura sempre do melhor. A oportunidade que temos é mostrar sempre no próximo jogo o nosso trabalho e os nossos valores", disse o brasileiro.

O Benfica defronta, na quarta-feira, o Ajax em jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz. O pontapé de saída está marcado para as 20 horas.