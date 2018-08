Rui Vitória: "A questão financeira não é a minha área"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:28, atualizado às 18:31 Facebook

Em antevisão ao jogo da segunda mão do play-off da Liga dos Campeões frente ao PAOK, na Grécia, Rui Vitória destacou a importância do encontro e garantiu que está confiante na disponibilidade de Salvio para o duelo.

"Espero um jogo bem disputado, em que as duas equipas vão querer ganhar. Não creio que o PAOK vá jogar à defesa, não é assim que joga. E também porque têm consciência que o Benfica tem feito golos em todo o lado. Vai ser um jogo interessante, com duas equipas a ver quem consegue estar mais implementado no campo. Será difícil, mas estamos preparados", começou por analisar Rui Vitória.

O treinador das águias destacou ainda a importância do encontro para os cofres da Luz.

"Um dos jogos mais importantes da época? Os jogos são sempre importantes. Temos perfeita noção de que, quando representamos esta camisola, o foco é sempre ganhar. O meu foco é a vitória. Queremos vencer. Quanto a questões financeiras... Se formos olhar para o que aconteceu há dois ou três anos, o Benfica ganhou uma série de dinheiro que não era normal ganhar. A questão financeira é importante, mas não é a minha área nesta altura", afirmou.

Salvio, que esteve indisponível nos dois jogos anteriores do Benfica, viajou com a equipa para a Grécia e deverá estar apto para o encontro de quarta-feira frente ao PAOK.

"Treinou integrado, na plenitude. Vou ter agora reunião com os médicos para fazer um balanço. Não houve queixas e vamos ver se podemos contar com ele para amanhã. Mas creio que sim. Até à hora de jogo vamos decidir isso", concluiu.

Rúben Dias garante não haver ansiedade

"Ansiedade? Não há. O que está na nossa mente é seguir em frente. Amanhã temos uma guerra e não temos mais nada na cabeça. O resultado da primeira mão não era aquele que perspetivávamos. Mas já passou. Os dados são aqueles que existem e nada retira a nossa ambição de seguir em frente", atirou o defesa.