Rui Vitória admite chegada de reforços

Em antevisão ao encontro frente ao Aves, a contar para a Taça da Liga, Rui Vitória admitiu a chegada de reforços em janeiro e garantiu que o plantel não entra em euforia depois da vitória (6-2) frente ao Braga.

"[A Taça da Liga] é uma competição diferente do campeonato. Sabemos que é a última jornada, que só nós e o Aves têm possibilidades de passar à final-four. O Aves vai querer ganhar, é a única hipótese que tem. Não vamos com preocupações de empates. Vamos para ganhar. Mexidas no onze? Não podemos esquecer que estamos a competir há muito tempo. Vamos ter 16 jogos em janeiro, é uma enormidade e penso que não havia necessidade disso. É preciso ter em atenção a condição física de cada jogador, ver como recuperam. Mas não temos intenções de fazer grandes alterações", começou por analisar Rui Vitória.

O treinador dos encarnados explicou ainda a mudança desde a crise de resultados de novembro, salientando que "houve mudanças a nível interno".

"Não vou explicar, evidentemente. Mas acima de tudo a mudança fundamental foi esta: se queremos mudar alguma coisa, temos de mudar em nós próprios. Foi o sermos mais rigorosos, permanentemente exigentes, unirmos cada vez mais, estarmos cada vez mais fechados, acreditar no que estamos a fazer, não desviar o nosso foco, houve uma série de estratégias utilizadas. Houve mais do ponto de vista operacional, mas acima de tudo esta visão global. Estamos a ganhar, mas não muda a nossa forma de pensar. Isto é jogo a jogo, um passo de cada vez", afirmou Rui Vitória, admitindo a chegada de reforços.

"Todos os jogos são importantes e com o Braga foi mais um. Queríamos vencer porque era um adversário de valor, que estava à nossa frente e foi um desafio a que respondemos com um grande exibição e demos uma imagem de grande categoria. Mas não passa disso, não entramos em euforias por termos ganho por 6-2. Reforços? Não vamos fazer mudanças substanciais, mas há sempre pormenores no mercado de janeiro que podem ser alterados. Temos sempre como fundo a questão financeira e a questão de valor do jogador. Não vamos trazer jogadores só por trazer. Tenho as minhas ideias bem clarificadas, mas não vou estar a falar em nomes, não é a altura indicada para o fazer", concluiu.

O Benfica defronta, esta sexta-feira, o Aves a partir das 21.15 horas.