Rui Vitória anuncia Jonas na convocatória frente ao Boavista

Na antevisão ao jogo deste sábado, na Luz, frente ao Boavista, da 23.ª jornada da Liga de futebol, o técnico das águias assegurou que o brasileiro Jonas será convocado, embora a participação do avançado no encontro não esteja garantida.

"Não faço bluffs nas antevisões dos jogos. O Jonas está convocado, mas amanhã [sábado] vamos ver se ele terá condições de jogar", realçou Rui Vitória, a respeito do melhor marcador da Liga, que passou a semana em inferioridade física, após se ter lesionado no último sábado, no jogo no Algarve, com o Portimonense.

Em relação ao encontro com os axadrezados, o técnico Rui Vitória admitiu que será um "jogo exigente", perante "o sexto classificado", lembrou, considerando que a equipa de Jorge Simão "está a fazer uma boa campanha".

"Isso vai obrigar-nos a ser fortes e competentes", fez notar.

"Sabemos que o Boavista pode causar-nos problemas. Mas também temos a consciência perfeita que estamos a atravessar um bom momento, vamos jogar perante 60 mil benfiquistas, o que é importantíssimo.

Queremos muito ganhar e somar três pontos", afirmou, ainda, Rui Vitória.