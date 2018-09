Rui Vitória anuncia o regresso de Jonas

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:08 Facebook

Twitter

Em antevisão ao jogo frente ao Aves, Rui Vitória garantiu o regresso de Jonas à convocatória do Benfica e deu a receita para superar o desafio de domingo, no Estádio da Luz.

"É um adversário que não está a fazer o campeonato que desejava, mas é uma equipa recheada de bons jogadores, com muita experiência, na casa dos 30 anos, com muita maturidade. Um treinador também muito experiente. Falamos de uma equipa que defende muito bem, que ataca muito bem pelas alas, e um avançado que procura bem os espaços lá na frente. Temos de ser uma equipa persistente, que coloque sistematicamente problemas e que não os permita pensar em campo", começou por dizer Rui Vitória.

Gabriel, que se estreou pela equipa encarnada frente ao Bayern, na Liga dos Campeões, pode ser hipótese no onze para o jogo de domingo mas o treinador preferiu não abrir o jogo. "O Gabriel foi mais um jogador que chegou ao nosso plantel e tem feito uma entrada gradual no nosso trabalho. É um jogador como os outros, à espera da oportunidade e do espaço. Eu não vos vou dizer se ele vai jogar amanhã ou não. É um bom jogador que nós temos disponível para nos ajudar no meio campo", disse.

O treinador do Benfica anunciou, ainda, o regresso de Jonas à convocatória, que não joga desde 1 de agosto. "Jonas vai ser convocado. Se está convocado é porque entra nos parâmetros que consideramos aceitáveis para estar em competição. Está a progredir e achamos que é o momento indicado para ser chamado. Não estamos à espera de rendimento máximo, para isso teremos de esperar mais um pouco", concluiu.

O Benfica recebe, domingo, o Aves em jogo a contar para a quinta jornada. O pontapé de saída está marcado para as 18.30 horas.