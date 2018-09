Rui Vitória: "Campeonato não pode parar três vezes à conta da Taça da Liga"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:12 Facebook

Em antevisão ao encontro de quarta-feira, frente ao Bayern Munique, Rui Vitória considerou que, para conseguir um triunfo, o Benfica terá de ter "a arrogância de querer ganhar", abordou as questões do calendário e confirmou a ausência de Jonas.

"Estamos a falar de uma das equipas mais fortes da Europa. É o momento de enfrentarmos um adversário com muito valor, mas também com convicção. Vamos ter uma equipa difícil do outro lado, com jogadores muito experimentados. (...) Tem uma grande estabilidade e grande experiência internacional, mas é algo que não tira nada à nossa ambição", começou por dizer o treinador das águias.

Rui Vitória garantiu ainda conhecer bem o valor da equipa alemã, considerando que, para conseguir um triunfo, o Benfica terá de ter "a arrogância de querer ganhar".

"Conheço muito bem o valor do Bayern e dos jogadores. Amanhã, o que poderá fazer a diferença é sermos uma equipa personalizada, que acredita no que está a fazer. Ter a arrogância de querer ganhar o jogo. Arrogância no sentido positivo. Estarmos concentrados e sermos inteligentes. Requer níveis de concentração elevados e a tal abertura para os jogadores dizerem que querem jogar, que gostam de jogar este jogo e querem mostrar as capacidades. Há que aproveitar os erros que a equipa adversária poderá cometer", disse.

O treinador da equipa encarnada analisou, ainda, o calendário, afirmando que o campeonato não pode parar por causa da Taça da Liga.

"Dizem que temos de descansar para defrontar estas equipas. Não, muitas vezes o senso comum não está correto. Se estamos a falar de níveis de exigência muito elevados, temos que gerir. Ter os timings necessários para recuperar, mas jogar com regularidade. O nosso campeonato não pode estar três fins de semana parado para se jogar a Taça da Liga. Mas também não pode ter o processo que teve em agosto com as pré-eliminatórias. Em janeiro, estamos com uma carga enorme de jogos naquela altura. Há que olhar para isto e ver se estamos a fazer algo porque um pediu e o outro acha. Estas questões têm que ser colocadas em cima da mesa para estarmos representados da melhor forma no futebol europeu. Não estou aqui a lamentar-me. Temos que seguir algumas das regras implementadas nos outros países", concluiu.

Seferovic: "É especial defrontar o Bayern"

O avançado do Benfica Seferovic foi orientado por Niko Kovac no Eintracht Frankfurt, atual treinador do Bayern, e, por isso, aguarda "com expectativa" o reencontro.

"Aguardo com expectativa este confronto. O Niko Kovac sabe lidar muito bem com os jogadores e sei que a equipa adversária nos vai criar problemas. Penso que irá apresentar uma excelente equipa. É especial jogar contra o Bayern Munique. Estou convicto de que será um grande jogo", afirmou o suíço.