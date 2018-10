Rui Vitória chama filho de Sérgio Conceição ao treino

JN Hoje às 16:54 Facebook

Twitter

Rodrigo Conceição foi um dos 11 jovens chamados por Rui Vitória ao treino desta sexta-feira do plantel principal do Benfica.

Os compromissos das diversas seleções nacionais "abriram portas" a vários jovens provenientes das equipas sub-23, B e juniores do Benfica. Ao todo, Rui Vitória chamou 11 jogadores, com especial destaque para Rodrigo Conceição, que é filho do treinador do F. C. Porto Sérgio Conceição.



Assim, e numa altura em que os encarnados preparam o próximo jogo, de dia 18 de outubro, frente ao Sertanense, para a Taça de Portugal, Rui Vitória chamou os defesas Kalaica, Frimpong, Simon Ramírez, Luís Pinheiro; os médios Keaton Parks e Tiago Dantas; e os avançados Willock, Daniel dos Anjos, Edi Semedo, Rodrigo Conceição e Jair Tavares.