Rui Vitória: "Com mais descanso, este jogo era nosso"

No final do empate com o Sporting, Rui Vitória afirmou que o calendário dos encarnados pesou para o encontro e deixou elogios a João Félix.

"Fomos melhores e merecíamos ter ganho, como já deveria ter acontecido na terça-feira. Tivemos um conjunto vasto de oportunidades e encostámos o Sporting ao reduto. Tivemos um jogo na terça e aparecemos com uma frescura muito grande. O guarda-redes do Sporting foi o melhor em campo", começou por dizer o técnico.

Rui Vitória afirmou ainda que, caso o Benfica tivesse tido tempo de descanso, teria ganho o encontro deste sábado. "Tem sido uma intensidade enorme. Tenho de dar os parabéns aos jogadores pela entrega ao jogo. Não temos quase tempo de descanso. Gostava de ter menos jogos, mas é isto que temos. Perante este adversário não se notou em termos de intensidade. De uma forma mais fresca e tendo mais descanso, este jogo era nosso", afirmou.

O treinador das águias deixou elogios a João Félix, que este sábado se estreou a marcar pela equipa principal das águias.

"O menino nem sei que idade tem. A qualidade é que importa e senti que podia aportar mais golo na zona central. Tem capacidade para finalizar de forma muito boa. Ficamos contentes quando um jogador entra e corresponde. Ficamos satisfeitos, mas queríamos vencer e isso não aconteceu. Quando alguém tem este desempenho, nós ficamos satisfeitos", concluiu.