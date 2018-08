Jonas e Castillo ficam fora do jogo com o Sporting

JN Hoje às 19:40 Facebook

Em conferência de imprensa, Rui Vitória confirmou que ainda não vai poder contar com Jonas e Castillo para o dérbi de sábado, frente ao Sporting.

Na antevisão da receção ao Sporting, Rui Vitória confirmou a ausência de Jonas e Castillo na frente de ataque encarnada. "O Jonas ainda não está disponível para este jogo. Ele e o Castillo não estarão disponíveis", afirmou.

"Se o Benfica depende ou não do Jonas? As grandes equipas têm sempre associadas grandes jogadores e grandes goleadores. A minha equipa tem trabalhado bem e tem tido dinâmicas boas, mesmo sem o Jonas. Não podemos negar a importância do jogador mas não podemos estar a falar de um jogador que não está. Vejo isto no sentido coletivo", esclareceu.



Do lado do adversário, Bas Dost também é ausência confirmada. Contudo, a ausência do avançado holandês não preocupa Rui Vitória. "As baixas dos outros não é algo que me preocupe. É pena para o espetáculo, porque gosto sempre ter os melhores jogadores em campo. Mas gostava mais era de ter toda a gente disponível para este jogo. Quanto ao resto, não me importa muito. Isso é um problema do Sporting. Fragilidade do Sporting? O Sporting é um grande clube, formou novamente uma grande equipa, tem pessoas de qualidade na equipa técnica e na Direção. Vai continuar a ser candidato ao título", afirmou.

O dérbi entre Benfica e Sporting arranca às 19 horas deste sábado, no Estádio da Luz.