Rui Vitória já não é treinador do Benfica

É o fim da linha. Rui Vitória está de saída do comando técnico do Benfica. O treinador, que assumiu o cargo em 2015, despede-se após a derrota em Portimão. O sucessor será Bruno Lage.

O Benfica acabou de comunicar a saída do técnico à CMVM. Na tarde desta quinta-feira, Rui Vitória ainda orientou o treino que não contou com a presença de Rui Costa e Luís Filipe Vieira.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa (...) que chegou a um princípio de acordo com o treinador Rui Vitória para a rescisão do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos", anunciaram os "encarnados", esta quinta-feira.

Um dia depois do desaire por 2-0 no reduto do Portimonense, Rui Vitória deixa o Benfica no quarto lugar da I Liga, nos 16 avos de final da Liga Europa, nos quartos de final da Taça de Portugal e na 'final four' da Taça da Liga.

Ao serviço do Benfica, Rui Vitória venceu dois campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e duas Supertaças.