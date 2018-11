Rui Vitória de saída do Benfica

Luís Antunes e Rui Farinha Ontem às 23:40, atualizado hoje às 01:09 Facebook

Após a goleada (5-1) sofrida em Munique, frente ao Bayern, na terça-feira, Rui Vitória está de saída do comando técnico do Benfica.

O fim da linha de Rui Vitória na Luz está iminente. E a saída pode ser anunciada já esta quinta-feira ou nos próximos dias. A cúpula dirigente do Benfica, com Luís Filipe Vieira à cabeça, reuniu quarta-feira, na Luz, após o regresso de Munique, para analisar o momento da equipa e, naturalmente, a situação do treinador. Ao que o JN apurou, a conclusão tirada foi no sentido de não existirem condições para a continuidade do treinador.

Internamente, a decisão política de despedir está tomada e faltará agora comunicar a situação ao técnico, sendo que, na quarta-feira à noite, ainda estava previsto que este se iria apresentar no Seixal esta quinta-feira de manhã para orientar o treino.

Recorde-se que Rui Vitória tem contrato até 2020 com os encarnados, pelo que a rescisão custará às águias cerca de 2,2 milhões de euros. Um valor que Luís Filipe Vieira não desejará assumir.

O técnico chegou ao Benfica em 2015/16 e, ao serviço das águias, conquistou dois campeonatos nacionais, uma Taça da Liga, uma Taça de Portugal e duas Supertaças.

