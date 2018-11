Rui Vitória diz que resultados negativos não aumentam a pressão

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:47, atualizado às 19:55 Facebook

Twitter

Rui Vitória confirmou a ausência de Salvio para o jogo em Tondela, abordou os problemas ofensivos dos encarnados e garantiu manter a confiança no plantel.

Numa conferência em que confirmou a ausência de Salvio, Rui Vitória garantiu manter a confiança no plantel e salientou que, apesar da onda de resultados negativos, a pressão pela conquista dos três pontos não aumenta.

"A pressão é a mesma desde o primeiro dia que aqui entrei. Eu próprio coloco a pressão em mim. Uma pressão para ganhar, trabalhar e ser melhor do que ontem. É a forma como eu vivo. Vivo entusiasmado pelo meu trabalho e a saber que represento um grande clube. Tem sido assim desde o primeiro dia e continuará a ser assim até ao último. Sei que já passei por alguns momentos menos bons, mas também já passei muitos momentos muito bons, de sucesso. É a vida dos treinadores, das equipas e do futebol, em todo o lado. Mas já foram muitos momentos de sucesso", disse.

Questionado acerca dos problemas ofensivos do Benfica, Rui Vitória garantiu que decide em consciência. "Escolho pelas características dos jogadores. Na altura da decisão é uma pedra em cima do coração e escolho. Há quem goste de um ou de outro tipo de pessoa. Mas também acontece o contrário. Também já fui perguntado pela rotação. Isto é sempre subjetivo de analisar. Para mim, as decisões são muito claras, são sempre tendo em conta a nossa equipa e o adversário que vamos ter pela frente. Eu até posso gostar muito de um jogador, mas se entendo que o outro é que é bom para aquele jogo, o outro é que vai jogar", disse.

"Se eu perguntar qual dos cinco alas é que escolheriam, poderá haver uma opinião diferente para todos. Isto é como numa redação. Há quatro jornalistas muito bons, mas a administração tem de pôr um de fora. Há um jornalista muito bom que vai ficar de fora. É isto em todas as profissões. É o que se passa aqui e é sempre discutível", acrescentou o técnico encarnado.

O Benfica defronta, este domingo, o Tondela a partir das 17.30 horas.