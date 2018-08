Rui Vitória diz que o Benfica foi melhor do que o Guimarães

João Faria Ontem às 22:59 Facebook

"Foi uma vitória justa, da melhor equipa em campo", realçou Rui Vitória, técnico do Benfica, após o triunfo, na noite desta sexta-feira, por 3-2, na receção ao Vitória de Guimarães, no jogo que abriu a Liga de futebol de 2018/19.

Para o treinador dos vice-campeões nacionais, o Benfica exibiu-se "a bom nível", tendo, no entanto, "uma fase negativa", no segundo tempo, em que sofreu dois golos e ficou com o triunfo em risco.

"Tivemos cinco minutos que não queríamos que acontecessem. Houve alguma desconcentração, que serve de aprendizagem, mas que não mancham a nossa exibição", disse Rui Vitória.

O técnico admitiu que os jogadores, com 3-0 no marcador, terão concentrado algumas atenções no jogo de terça-feira, na Turquia, com o Fenerbahçe, da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, em que as águias vão gerir o triunfo por 1-0, obtido na primeira mão, na Luz.

"O jogo estava controlado e é natural que se tenha retirado alguma concentração, mas sabemos que ao mais alto nível tem de haver rigor, a tempo inteiro", fez notar.

Já Luís Castro, técnico do Vitória de Guimarães, lamentou a primeira parte da equipa minhota."Houve vários momentos dentro do próprio jogo. Estávamos a perder por 3-0 ao intervalo, depois os dois golos deram-nos esperança, mas acabámos por sair daqui sem pontos", lamentou-se.

"Não está em causa a vitória do Benfica, mas colocámos em causa esse triunfo, em determinados momentos", acrescentou Luís Castro, admitindo, contudo, que sair da Luz sem pontuar, "obviamente não nos deixa felizes".